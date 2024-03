Pobjede Cedevite Junior, Dinama i Cibone. Pogledajte kako je bilo na Baldekinu

Do pobjede su Cibonu vodili Krešimir Radovčić s 28 poena, osam asistencija i pet skokova te Filip Bundović s 24 poena i devet skokova. Prvo ime kod Šibenčana bio je Luka Babić s 30 koševa i osam skokova.

Cibona je pobjedom na Baldekinu uzvratila Šibenčanima koji su u prvom dijelu sezone slavili u Zagrebu. Put prema pobjedi Cibona je uvelike prevalila već u prvoj četvrtini kada je napravila 16 poena razlike, a domaćin taj minus do kraja nije uspio izbrisati.

U uvjerljivom slavlju Cedevite Junior protiv Zaboka od čak 34 poena razlike prednjačio je Martin Jelić s 22 poena. Renato Serdarušić je ubacio 17 koševa uz 12 skokova i pet asistencija, a Kevaughn Allen 17 poena uz osam asistencija.

Najbolji igrač Zaboka bio je Emil Savić sa 16 koševa.

Ranije ove subote Dinamo je kao domaćin bio bolji od sinjskog Alkara 74-68 (22-28, 10-16, 20-8, 22-16). Alkar je vodio na poluvremenu 44-32, no Dinamo je do ključnih trenutaka u preokretu došao tijekom treće dionice. U njoj su gosti postigli tek osam poena, Dinamo je došao do izjednačenja, a kasnije je kompletirao preokret.

Kod Dinama je Ivan Vučić postigao 20 poena uz šest skokova, dok je Ivan Novačić ubacio 18 koševa uz sedam skokova. Najbolji igrač u gostujućem sastavu bio je Trevante Anderson koji je uz 16 poena ostvario četiri asistencije i osam skokova.

Na ljestvici vodi Zadar s omjerom 19-2. Split ima 18-3, a Cibona nakon subotnje pobjede 18-4. Četvrta je Cedevita Junior s 15 pobjeda i sedam poraza.

Posljednje tri utakmice ovog kruga natjecanja igraju se u nedjelju, a sastaju se Bosco - Split (12 sati), Dubrava - Zadar (18 sati) i Dubrovnik - DepoLink Škrljevo (20 sati).

PH košarkaši, 22. kolo:

Šibenka - Cibona 75-89

Cedevita Junior - Zabok 102-68

Dinamo - Alkar 74-68