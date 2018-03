Pletikosa : Ni pet Lokomotivinih pobjeda ne može me uvjeriti u suprotno

Iza nas je uzbudljivo kolo HT Prve lige, u kojem smo vidjeli spektakularni gol Karla Letice, kiks Osijeka, laganu pobjedu Rijeke ali i prvi poraz Dinama u okršajima s Lokomotivom

Naime, Lokomotiva je na krilima mladog Albanca Lirima Kastratija i uz neobično korektne sudačke procjene, stigla do pobjede 4:1.

Međutim, je li u pitanju bila slabost Dinamovih igrača, inspiriranost Lokomotivnih ili nešto treće, nikad nećemo saznati. Jer Dinamu ovaj poraz ne bi smio ugroziti put do naslova, dok je Cvitanovića ponukao na odstup.

'Ni pet Lokomotivinh pobjeda ne može me uvjeriti u suprotno. Svi znamo u kakvim su relacijama ova dva kluba. Potvrđuje to i 200 prelazaka igrača iz jednog u drugi klub. I žalosti me što sada sa sumnjom moramo komentirati ovaj dvoboj, umjesto da govorimo o velikoj kvaliteti mladih igrača Lokomotive', izjavio je Stipe Pletikosa, koji je bio gost HTV-ove emisije Stadion.

Ipak, nakon tog odnosa, Pletikosa je komentirao i ostavku Marija Cvitanovića, odnosno preuzimanja prve momčadi od strane Nikole Jurčevića.

'Žao mi je što se tako često događaju smjene u hrvatskim klubovima. Marija (op.a. Cvitanovića) znam dugo, bili smo i suigrači u reprezentaciji, on je super-pošten čovjek i savjestan radnik. No, dojam je da je na ovaj put došao prerano, odnosno da je preskočio neke stepenice. Što se Jure tiče, znam kroz razgovor s njime i Slavenom Bilićem, da je htio postati prvi trener. Ima šest bodova prednosti pred Hajdukom, i s tom prednošću može mirno nastaviti prema naslovu, ali mora psihološki podići momčad', zaključio je Pletikosa.