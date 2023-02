Petra Martić preokretom srušila prvu nositeljicu i izborila finale turnira u Linzu

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u finale WTA turnira u Linzu, ona je u polufinalu nakon dva sata i 33 minuta igre svladala prvu nositeljicu Grkinju Mariju Sakkari sa 3-6, 6-3, 6-4

Prvi je set trajao gotovo sat vremena, a sve do rezultata 4-3 za Sakkari obje su tenisačice propustile po pet "break-lopti". Nažalost, Sakkari je u tom osmom gemu uspjela iskoristiti svoju šestu priliku za oduzimanje servisa 32-godišnje Splićanke što joj je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

U trećem setu ovje su igračice čvrsto držale svoj početni udarac do rezultata 4-4, a onda je Sakkari zaredala s pogreškama, Martić je uvidjela kako bi joj za pobjedu moglo biti dovoljno držati lopticu u igri te kako bi joj Grkinja mogla svojim potezima 'pokloniti' pobjedu. Upravo se to i dogodilo, Martić je ostvarila "break" za 5-4, a onda je prilikom servisa za meč stigla do 40-0 te iskoristila drugu od tri vezane meč-lopte.

Za Martić će ovo biti šesti nastup u finalu na WTA Touru u karijeri, dosada je osvojila dva naslova, Istanbul 2019. i Lauseannu prošle godine, a suparnica će joj biti Anastazija Potapova koja je u polufinalu svladala Čehinju Marketu Vondroušovu sa 6-1, 6-7 (4), 6-3. Za 21-godišnju Potapovu ovo će biti peti nastup u finalu nekog WTA turnira, dosada ima jedan naslov osvojen prošle godine u Istanbulu.

Finale Linza na programu u nedjelju od 15 sati.