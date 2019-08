Petra Martić po četvrti put pobijedila Rumunjku, ali prvi put došla do 3. kola

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 22.) po prvi put u karijeri probila se u 3. kolo na US Openu u New Yorku, gdje je u četvrtak sa 6-2, 6-4 svladala 26-godišnju rumunjsku kvalifikanticu Anu Bogdan (WTA - 152.) nakon 95 minuta igre.

Bio je to četvrti međusobni dvoboj Martić i Bogdan i četvrta pobjeda hrvatske tenisačice, druga u ovoj godini u kojoj je Rumunjku svladala i na putu prema svom prvom WTA naslovu u Istanbulu.

U prvom setu je Martić odjurila do vodstva 4-0 i bez poteškoća zadržala dva 'breaka' prednosti za osvajanje prve dionice.

U drugom setu je 22. tenisačica svijeta opet prva stigla do 'breaka' u petom gemu i potvrdila ga za vodstvo 4-2. Međutim, Bogdan se vratila i prvim 'breakom' u meču izjednačila na 4-4. No, Rumunjka je u devetom gemu propustila tri gem-lopte prije nego što je Martić novim oduzetim servisom došla do servisa za pobjedu i nije propustila priliku. Petra je iskoristila prvu meč-loptu i izborila mjesto među 32 tenisačice koje ostaju u borbi za posljednji Grand Slam naslov u 2019. godini.

Martić je iskoristila četiri od šest prilika za 'break', napravila manje pogrešaka od svoje suparnice (20-24) i imala više izravnih poena (24-17).

Za mjesto u osmini finala 28-godišnja Dućanka će se boriti protiv 11. tenisačice svijeta Latvijke Anastasije Sevastove koja je sa 3-6, 6-1, 6-3 nadigrala Poljakinju Igu Swiatek.

U dosadašnja dva međusobna dvoboja, oba odigrana na zemljanoj podlozi, svaka je od tenisačica jednom pobijedila. Martić je slavila na Roland Garrosu 2017. godine, a Sevastova je bila bolja u finalu WTA turnira u Bukureštu prošle godine.

Dvoboj Martić i Sevastove bit će odigran u petak.