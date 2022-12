Peleove emotivne riječi koje je posvetio Maradoni sada se obistinjuju; evo što je prije dvije godine napisao Brazilac

Peleova smrt podsjetila je na njegovu emotivnu poruku koju je posvetio drugoj nogometnoj legendi i prijatelju Diegu Maradoni i koja će se sada obistiniti

'Tvoju karijeru obilježila je iskrenost. A na svoj jedinstven i poseban način naučio si nas da moramo puno češće voljeti i govoriti 'volim te'. Tvoj brzi odlazak nije mi dopustio da ti to kažem, pa ću samo napisati: Volim te, Diego. Jednog dana, u raju, igrat ćemo zajedno u istom timu. I bit će to prvi put da dižem šaku u zrak u znak trijumfa na terenu bez proslave gola. Bit će to zato što te konačno mogu ponovno zagrliti.'

Peleove riječi sada se ostvaruju, zaigrat će zajedno, negdje drugdje