Patrik Ćavar rekao nam je što zaista misli o hrvatskim rukometašima i njihovim šansama na SP-u

Hrvatski rukometaši predvođeni izbornikom Linom Červarom s Islandom u Olimpijskoj dvorani u Münchenu (18.00) otvaraju nastup na Svjetskom prvenstvu. Proslavljeni hrvatski rukometaš Patrik Ćavar za tportal je komentirao izglede naše reprezentacije

'Istina, ostali smo bez nekoliko važnih igrača, uključujući Mamića, koji je naš najbolji šuter, ali jezgra je tu i jako je dobra. Naši vodeći igrači poput Duvnjaka, Stepančića, Cindrića i mladog Jaganjca, sve redom odlični šuteri koji mogu probiti svakoga golmana s deset metara, tu su i to je najvažnije. A nedostatak iskustva može se nadoknaditi srcem! To je moja poruka svim igračima. Stvarno sam optimist, samo moramo biti pravi kad je najpotrebnije i uz malo sreće mogli bismo do medalje. Grupu sigurno prolazimo, a onda u Kölnu slijedi pravo klanje jer se križamo s Njemačkom, Francuskom i vjerojatno Srbijom.'

Kladionice i analitičari ne daju nam baš prevelike šanse za plasman u polufinale. Većina nas vidi u borbi za sedmo mjesto koje vodi na Olimpijske igre.

'Iskreno, to ne pratim i to naše igrače ne treba zamarati. Evo vam primjer s prošlog Europskog prvenstva, koje se igralo u Hrvatskoj, kada gotovo nitko nije davao šanse Španjolskoj, a na koncu su bili zlatni. Zašto? Zato što su u pravom trenutku bili pravi i jer su imali odlične golmane. Ako su oni mogli dobivati sve redom jače selekcije, ne vidim zašto to ne bi mogla ova Hrvatska. Tu će ključ biti naši golmani i, naravno, veliko srce.'

Nije baš jasno tko je naš prvi golman, Marin Šego ili Ivan Stevanović. Je li to uopće važno?

'Ma to je potpuno nevažno. Najvažnije je da jedan od njih skupi 10 do 15 obrana i to će biti dovoljno za pobjedu u gotovo svakoj utakmici. Ako jedan od njih nema svoj dan, uvijek može uskočiti drugi koji čeka priliku. Čak bih rekao da je to naše tajno oružje jer smo jako fleksibilni kada su golmani u pitanju, a oni su ipak naša najvažnija karika.'

Za kraj nas zanima tko su po vama najveći favoriti za zlatnu medalju?

'Rekao sam da do zlata može pet, šest reprezentacija, ali ako nekoga moram izdvojiti, mislim da su broj jedan Nijemci, jer prvi dio igraju kod kuće, te Danci, kod kojih se igra završnica. Uz skandinavske reprezentacije Norvešku i Švedsku tu je još Španjolska te Francuska i naravno Hrvatska, koja se može ušuljati do polufinala. A onda je sve moguće.'