Džomba ispalio duhovitu izjavu koja će nasmijati Hrvatsku: Ako želite biti svjetski prvaci prvo morate...

Mirza Džomba, nekadašnje desno krilo hrvatske reprezentacije s kojom se naosvajao medalja, ali i pojedinačnih priznanja, govorio je o šansama današnje generacije na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj

'Svi dečki koji su unutar kruga reprezentacije imaju kvalitetu. Jasno, da je nemaju, ne bi ni bili unutra. E sad, pitanje je kolika je to kvaliteta, a to ne možeš vidjeti dok ne dođeš na veliko natjecanje. Igrači koji dolaze moraju proći period u kojem će se uklopiti u sustav rada. Pa nismo ni mi odmah postali svjetski prvaci, morali smo najprije biti zadnji u Europi', duhovito se izrazio Džomba.

U zemlji u kojoj su svi stručnjaci za bilo koji sport očekivanja su velika.

'Svi se nadaju, a to možda nekad i nije dobro jer iz toga mogu proizaći nerealna očekivanja. Savez je postavio cilj, a to je biti među prvih sedam, što znači kvalifikacije za Olimpijske igre. Kada bismo to ostvarili, mislim da nitko ne bi imao pravo biti nezadovoljan. Druga je stvar što su generacije prije ove, pa i naša, već navikli navijače na medalje i finala. Treba ove dečke pustiti da se razvijaju.'