Panika u Barceloni! Olmo je od srijede slobodan igrač ako klub hitno ne reagira

Barcelona se žalila da tijelo LaLige, koje je stavilo blokadu na registraciju igrača zbog financijskog fair-playa, za to nije nadležno, ali je žalba odbijena drugi put u četiri dana.

Ako Barcelona ne uspije registrirati Danija Olma za nastavak sezone do utorka u ponoć, njegov ugovor se poništava i on postaje slobodan igrač. AS tvrdi da su se njegovom agentu već javili PSG, Bayern, Arsenal, Manchester United i Manchester City i da ga svi žele u svojim momčadima, ali čeka se rasplet s Barcelonom.

Naime, Barcelona je u istim problemima kao kad je izgubila Lionela Messija. Klub ne može garantirati da će ispoštovati financijski fair-play i zbog toga ne može registrirati Olma jer njegova plaća probija limit.

Mundo Deportivo tvrdi da Joan Laporta kao rezervu ima prodaju svih VIP loža na novom stadionu i da za njih već ima kupce. Barcelona bi tako dobila injekciju od 100 milijuna eura, kojima bi garantirala financijski fair-play i mogla bi registrirati igrače.

Problem je što klub za to ima tek nešto više od 24 sata, koliko je u ovom trenutku ostalo do isteka roka za registraciju. Mundo Deportivo tvrdi da problema ne bi smjelo biti, ali Joan Laporta i njegovi suradnici idu u ludu utrku s vremenom da to utorka u ponoć imaju svu potrebnu dokumentaciju.