Ovom polufinalu nije se nadao nitko, ali sada mu se svi posebno vesele

Borba za naslov nogometnog prvaka Europe polako ulazi u samu završnicu. Ispred nas su tek dvije završne stepenice, polufinale, a potom i finale koje će se ove godine igrati 1. lipnja u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano.

Ajax je do sada četiri put bio prvak Europe, posljednji put 1995. godine, dok je Tottenham samo jednom stigao do polufinala, prije 57 godina kada je ispao od Benfice. Nizozemci su osvojili i jedan Kup UEFA (1992) i Kup kupova (1987), dok Tottenham u svojoj riznici ima dva Kupa UEFA (1972, 1984) i Kup kupova (63).

Nakon što su na putu do polufinala izbacili Real Madrid, Juventus, Borussiju Dortmund i Manchester City, sada će Ajax i Tottenham u međusobnom srazu odlučiti čija se 'bajka nastavlja'.

'Ne smije nas zadovoljiti ulazak u polufinale, moramo razmišljati o novom poglavlju. Moramo se ponašati kao veliki klub i vjerovati da možemo do kraja', kazao je menadžer londonskog sastava Mauricio Pochettino uoči prve utakmice.

Zanimljivo, čak četvorica bivših 'kopljanika' sada igraju u redovima 'Spursa'. Christian Eriksen, Jan Vertonghen i Davinson Sanchez su direktno iz Amsterdama preselili u London, dok je Toby Alderweireld imao dvije stanice (Atletico Madrid, Southampton) između na tom putu.

Tottenham je dobio samo pet od zadnjih 13 susreta, a ove sezone je već upisao 17 poraza. No, usprkos tome drži treće mjesto Premiershipa i dogurao je do polufinala LP. Londonski sastav je slavio u prve četiri utakmice na svom novom stadionu i pritom nije primio gol, no sjajnu seriju je pokvario u subotu izgubivši od West Ham Uniteda sa 0-1.

'Nije mi jasno kako smo odigrali tako loše. Protiv Ajaxa ćemo morati igrati daleko bolje. Međutim, možda nam je dobro došlo ovo buđenje', kazao je Fernando Llorente, jedan od junaka u četvrtfinalu protiv Manchester Cityja. Španjolski napadač je već jednom stigao do finala LP, 2015. u dresu Juventusa, no Barcelona je bila bolja.

'Ako ćemo igrati na nivou kao protiv Cityja možemo do finala, a onda je sve moguće', dodao je 34-godišnji Španjolac.

Ajax je do sada osam puta stigao do polufinala Kupa/Lige prvaka pri čemu je šest puta prošao u finale. Jedno od dva polufinalna ispadanja stiglo je 1980. od engleskog kluba, tadašnjeg branitelja naslova s, Nottingham Foresta koji je potom preko HSV-a stigao do druge europske krune.

Ajax je u daleko boljoj formi. Dobio je 13 od zadnjih 15 utakmica. Na zadnjih osam gostovanja u svim natjecanjima upisao je sedam pobjeda, a ove sezone nije izgubio niti jedno europsko gostovanje ostvarivši četiri pobjede i četiri remija.

'Budite bezobrazni i uživajte', poručila je nizozemska legenda 70-godišnji Arie Haan, koji je u dresu Ajaxa osvojio tri europska naslova.

'Jedino žalim što će se ova momčad na kraju sezone raspasti', poručio je u razgovoru za nizozemski De Telegraaf.