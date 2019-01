Ovo su junaci pobjede protiv Islanđana; sjajni trojac presudio je 'vikinzima' i ostao 'na zemlji'

Znali smo da neće biti lako, Islanđani su nam 'stare mušterije', ali su opasni i žilavi. Na kraju je hrvatska rukometna reprezentacija u prvoj utakmici SP-a u Njemačkoj/Danskoj nakon teške borbe svladala 'vikinge' 31:27 i pobjedom otvorila natjecanje...

Junaci naše velike pobjede bili su Luka Stepančić koji je Islanđane bombardirao s vanjskih pozicija, zabio je osam golova, potom Luka Cindrić koji je u odlučujućim trenucima 'potegnuo' i pokrenuo preokret. No, najveća faca u petak navečer u Münchenu bio je golman Marin Šego . 'Proradio' je baš kad je trebalo, skinuo je dva 'mrtvaca', na vrijeme je 'zaključao' gol i poveo suigrače prema pobjedi.

Nikada Island na velikim natjecanjima (SP, EP, Olimpijske igre) nije pobijedio Hrvatsku u rukometu. Nikad, a tako će ostati još neko vrijeme jer su 'vikinzi' i na SP-u u Njemačkoj/Danskoj izgubili. U Münchenu se vodila teška bitka, to otvaranje velikih natjecanja baš nam ne leži, ali na kraju je Hrvatska slavila 31:27.

'Svi smo zaslužni za ovu pobjedu. Prva utakmica je uvijek nezgodna na turnirima poput Svjetskih prvenstava. Posebno kada se igra protiv reprezentacija kao što je Island', kazao je skromno Marin Šego nakon utakmice i nastavio:

'Islanđani su brzi i pokretljivi u napadu, imaju te šuteve kroz kukove obrane, gotovo da i ne koriste skok-šut. To je teško braniti, posebno našim igračima koji su nešto veće konstrukcije. No, na kraju je to ipak bila odlična utakmica, rezultat se okretao nekoliko puta i na kraju smo zasluženo slavili.'

Teško je bilo ne vidjeti nervozu u prvom dijelu utakmice, no na kraju je ipak sve sjelo na svoje mjesto

'Puno nam znači ova pobjeda jer Island je sjajna ekipa. Bilo je malo nervoze, ali uspjeli smo slaviti i nitko sretniji od nas. Teško je odigrati 60 minuta na jednako visokom nivou. I Islanđani igraju, odlični su, tako da se i njih nešto pita i nije lako cijelo vrijeme držati utakmicu pod kontrolom. Island nije bilo kakva ekipa, vratili smo se kad smo gubili dva razlike i pokazali karakter ekipe', zaključio je Šego.

Luka Stepančić pošteno je 'izbombardirao' Islanđane. Znali smo da ima top u rukama, samo se trebao opustiti i ući u ritam utakmice. Trebat će nam njegove bombe 'iza crte'.