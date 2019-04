Ovaj Hrvat 'u dušu' pozna Ajaxove zvijezde i otkriva nam zašto bivše suigrače vidi u finalu LP-a

Mladi hrvatski nogometaš, 23-godišnji Robert Murić, koji se nakon nešto više od četiri godine izbivanja iz hrvatskog nogometa, u veljači vratio u domovinu te obukao dres Rijeke, ovog će utorka s posebnim zanimanjem gledati ogled Lige prvaka, između Tottenhama i 'njegovog' Ajaxa, u kojem je bio tri godine

Izuzmemo li Hrvata rođenog u Australiji, Joeya Didulicu, prvi 'legitimni' igrač iz 'Lijepe naše' koji je nosio dres ovog velikog nizozemskog kluba, četverostrukog europskog prvaka - je Robert Murić. 23-godišnjak, kojem su predviđali veliku karijeru, kojeg je 'pod svoje' želio i Zdravko Mamić.

No, kako se nisu uspjeli dogovoriti oko suradnje, Murić se odlučio na svojevrsni 'bijeg' iz Dinama i to ni više, ni manje nego u Ajax. U nizozemskom klubu bio je od 2014. do 2017., s time da je nosio i dres Pescare odnosno Sportinga iz Brage. Od veljače ove godine igrač je Rijeke.

'Dolazak u Ajax, u nogometnom smislu bio je pun pogodak. Jer njihov omladinski pogon stvara vrhunske igrače. I ta njihova jednostavnost u igri prakticira se od najmlađih kategorija. Jer svi igraju u sustavu 4-3-3 tako da nema nikakvih velikih izenađenja kada se prelazi iz kategorije u kategoriju', rekao je u uvodu razgovora za tportal Robert Murić.

Koliko je teško usvojiti taj stil nogometa. Jer, u principu je vrlo jednostavan, bez previše komplikacija?

'Da, zbilja ga nije problem usvojiti. I nogomet što izgleda jednostavnije, to je učinkovitiji. A sve to u klub je usadio Johan Cruijff'.