Otkriveno je zašto je Wanda Nara u cijelu priču uplela baš Ivana Perišića i koji joj je plan

Argentinac Mauro Icardi, koji već šestu sezonu nosi dres milanskog Intera, po svemu sudeći od ljeta više neće biti igrač ovog kluba

Uvrijeđeni Icardi na kraju nije ni putovao u Austriju, a prvotno se pisalo kako je Icardi prekrižen od starne kluba.

Međutim, u petak je putem medija stigla nova informacija.

'Nije istina da je Icardi istjeran iz momčadi Intera za utakmice Europske lige. Iskreno ću vam reći, on je odlučio da neće igrati i to nam je rekao. Ja sam želio da igra protiv Rapida, ali je on to odbio. Bio je razočaran zbog odluke da mu oduzememo kapetansku vrpcu i očito mu je to teško palo. Vidjet ćemo što će biti dalje', rekao je Spalletti.

Mnogi mediji pišu da je za cijelu situaciju kriva njegova supruga i menadžerica Wanda Nara koja je nedavno napala Spallettija ali i Maurove suigrače, između ostalih i našeg Ivana Perišića, zapitavši se preko društvenih mreža zašto njen suprug ne postiže golove kao nekad.

'Pregovaram s Marottom o novom Maurovom ugovoru i mogu vam reći da mi se direktor sviđa kao čovjek. Gospodin je i iskrena je osoba. Svi smo čuli da je tako komentirao i Perišićevu želju za odlaskom, otvoreno i iskreno. Želi mu pomoći da ode, ali mora misliti na Inter. Ne znam, možda iza te Perišićeve želje za odlaskom stoje i neki osobni problemi', kazala je plavokosa Wanda.

Argentinac je svoj izostanak s puta za Beč pravdao navodnom ozljedom, ali dobro informirani talijanski novinar Valer De Maggio (Calciomercato), piše da je Icardi već dogovorio suradnju s velikim rivalom.

'Mislim da u Interu znaju da se Icardi već dogovorio s Juventusom. Inter je veliki klub i Marotta je vrhunski sportski direktor. Oduzimanje kapetanske trake Icardiju je velika odluka i zbog toga sam siguran - Icardi je već postigao dogovor s Juventusom', poručio je De Maggio.

Argentinac se do sad nije oglašavao ovim povodom, ali je nakon utakmice u Beču odlučio da postavi zanimljiv citat na Instagram.

'Bolje je šutjeti i praviti se glup, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju', napisao je Mauro, ostavivši otvorenu svaku opciju.