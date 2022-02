Osijekov pobjednički gol nije regularan, Antonio Mance bio je u zaleđu?!

Nastavlja se neizvjesna utrka za naslov hrvatskog prvaka. Osim pobjeda Hajduka, Osijeka i Rijeke, dodatnu dramatičnost dao je i kiks Dinama, čija prednost je tek minimalna. A to znači da će svako sljedeće kolo biti još važnije

Osijek je u dramatičnoj završnici u Puli pobijedio Istru (3:2) i došao Dinamu na bod zaostatka. Imao je Osijek prednost od 2:0 golom Caktaša i autogolom Marina, ali domaćini su izjednačili golovima Belje i Galilee. No, sporan je bio taj drugi gol.

U gužvi u petercu došlo je do povlačenja između strijelca i obrambenog igrača Osijeka.

'Došlo je do povlačenja i da je sudac svirao faul, nitko mu ništa ne bi mogao reći. On je vidio što se događa, prenio u VAR sobu to povlačenje, a očito je procijenio da to povlačenje nije dovoljno za prekršaj. Uz VAR sobu je odlučio kako je gol regularan'.