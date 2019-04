Osijek protiv Dinama traži bodove u borbi za Europu

Dinamo u utorak protiv Osijeka nije odigrao utakmicu za pamćenje, no za Bjelicu i njegove igrače najvažnije je bilo pobijediti i izboriti finale Kupa. Imali su u Dinamu proteklog tjedna razloga za slavlje jer su osim plasmana u finale Kupa prošlotjednom pobjedom nad Slavenom u Koprivnici i matematički potvrdili osvajanje novog naslova prvaka. Dinamo bez rezultatskog imperativa stiže u Osijek, no Bjelica unatoč tome od svojih igrača traži maksimalan angažman do kraja sezone. Nakon ispadanja iz Europe Dinamo je nanizao sedam uzastopnih pobjeda, a u posljednjih šest utakmica Bjeličina momčad nije primila niti jedan pogodak