Osijek nazvao Nenada Bjelicu i dao mu ponudu koja se ne odbija, a sudeći po njegovom odgovoru čeka nas spektakularan povratak u HT Prvu ligu

Nenad Bjelica komentirao je da ne bi imao ništa protiv preuzimanja Osijeka, ali da ga iz kluba nitko još nije zvao

što mu je to trebalo?

Kroz par dana će Osječani sjesti s Bjelicom i, ne bude li nepredviđenih okolnosti, vratiti sjajnog trenera u HT Prvu ligu. O svemu se oglasio i sami Bjelica.



'Iskreno, nitko me iz Osijeka nije zvao. Jedino što sada mogu reći jest da su to navijačke priče jer me baš nitko nije zvao', rekao je donedavni trener Dinama za 24sata pa dodao:



'Osijek je moj grad i moj klub. To je klub mojeg djetinjstva, tako da... Zašto ne?', otvoren je bio Bjelica.



Izgleda da tu ima puno više vatre nego što je prvotni dim sugerirao. Nenad Bjelica je jako blizu Osijeku. Kroz nekoliko dana bi mogao i preuzeti klub koji voli od malih nogu, a tko zna, možda i s njim pomrsiti račune Dinamu s kojim se rastao u ne baš dobrim odnosima.