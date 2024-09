Olić nije klonuo duhom nakon poraza: Vidjeli smo ekipu koja se bori jedan za drugoga

Ova utakmica bila je presudna za prvo mjesto u skupini, koje vodi direktno na Europsko prvenstvo sljedeće godine. Portugal je ovim trijumfom osigurao prvo mjesto, dok je Hrvatska pala na treće mjesto, s bodom i utakmicom manje od Grčke. Do kraja kvalifikacija, Hrvatska će igrati kod kuće protiv Andore i Grčke.

Drugoplasirane reprezentacije iz svih skupina rangiraju se po učinku, a tri najbolje izborit će direktan plasman na Euro. One koje završe između četvrtog i devetog mjesta borit će se u doigravanju. Ovo je bio prvi poraz izbornika Ivice Olića u njegovoj ulozi, nakon pobjede protiv Farske Otočje.

Olić se osvrnuo na poraz:

'Portugal je reprezentacija koja godinama dominira u europskom i svjetskom nogometu u svim kategorijama. Igraju fantastično, a ako im ostaviš malo prostora, oni te odmah kazne. Vidjeli smo to i kod A reprezentacije, a sada i kod U21. Ipak, jako sam zadovoljan igrom momčadi u prvom poluvremenu, imali smo prilike, ali nismo uspjeli zabiti. Raduje me zajedništvo koje sam vidio, to je put kojim želim da ova reprezentacija ide. Još imamo dvije utakmice i sve je u našim rukama.'

Olić je naglasio da je najvažniji cilj razvijati igrače za budućnost:

'Vidjeli smo ekipu koja je igrala kao tim, koja se bori jedan za drugoga. Iako smo znali da je Portugal jak, želim da mi budemo još bolji i da novi igrači iz U21 momčadi jednog dana zaigraju za A reprezentaciju.'

Dvoboj s Grčkom mogao bi odlučiti sudbinu Hrvatske u kvalifikacijama:

'Grčka je pobijedila Portugal kod kuće, što smo analizirali. Očekuje nas teška utakmica, ali vjerujem da se možemo dobro pripremiti, odigrati kvalitetno i osvojiti drugo mjesto. Ako ne prođemo direktno, onda ćemo tražiti šansu kroz dodatne kvalifikacije.'