Odlične vijesti iz Španjolske: Enes Garibović borit će se za europsko zlato, a Anđelo Kvesić za broncu

Enes Garibović plasirao se u finale EP-a u karateu u španjolskom gradu Guadalajari u poluteškoj kategoriji (-84 kg).

Garibović je u pojedinačnim nastupima u Poreču prije dvije godine u kategoriji do 75 kg osvojio europsku brončanu, a prošle godine u Gaziantepu srebrnu medalju u kategoriji, tada upravo u poluteškoj.

U Guadalajari Garibović je bio slobodan u 1. kolu. U nastavku uslijedili su uspjesi protiv Britanca Joe Kellawaya 2:0, Gruzijca Luke Vasadzea 1:0, te Austrijanca Luce Rettenbachera 4:0.

U vrlo neizjvesnom polufinalnom susretu protiv Nizozemca Briana Timmermansa završilo je 2:2, ali je Garibović izborio meč za zlato zahvaljujući 'senshuu' ili prvom osvojenom bodu.

'Bio sam stabilan, siguran u sebe. Ne opterećujem se sa zlatom, imam još puno posla i s ekipom', rekao je Garibović kojeg u subotu u finalu očekuje dvoboj protiv Talijana Michelea Martine.

Borbu za broncu izborio je Anđelo Kvesić u teškoj kategoriji (+ 84 kg). Unatoč ozljedi ligamenata gležnja, nastupio je i došao na korak do bronce. Najprije je svladao Crnogorca Nemanju Jovovića 4:1, pa Danca Christina Pettersena Godthjaelpa 2:1.

U kontroverznim okolnostima u kojima je Kvesić najprije diskvalifikacijom Grka Georgiosa Tzanosa izborio polufinale, poslije grčke žalbe vraćene su posljednje sekunde, u kojima Kvesić nije ostvario bod i Tzanos je ušao u poluzavršnicu minimalnom pobjedom 1:0.

Poslije toga grčki karatist ušao je u finale, a Anđelo otišao u repasaž. Rumunj Constantin Ciprian Budui je diskvalificiran u prethodnom meču, pa je Kvesić bez borbe stigao do subotnjeg meča za broncu protiv Turčina Fatiha Sena.

Loš dan za Luciju Lesjak (+68 kg). Bila je slobodna na startu, a onda su uslijedila dva uzastopna poraza. Od Azerbajdžanke Faride Aliyeve 6:3, te u repasažu od Slovenke Marie Zale Žibret s 2:1.

U repasažu kategorije -61 kg borila se i debitantica Lucia Battaia. Poslije pobjede nad Azerbajdžankom Renatom Arabli 1:0 i poraza od Njemice Reem Khamis 2:0, nije uspjela u repasažu. Uspješnija je bila Poljakinja Weronika Mikulska 3:0.

Ivan Martinac došao je do četvrtfinala u kategoriji do 75 kg pobjedama nad Francuzom Enzom Berthonom 4:0 i preglasavanjem protiv Albanca Bekima Bashe. Završilo je bez 'senshua' 1:1, a potom je uslijedio i uspjeh nad Britancem Brianom Brandonom Wilkinsom 5:2. Zaustavljen je u idućem kolu, i to od Belgijanca Quentina Mahaudena 4:0.

Sadea Bećirović u kategoriji -68 kg eliminirala je Njemicu Madelaine Schroetter 2:0 i na prvi osvojeni bod Ivonu Čavar iz BiH u dvoboju koji je završio 2:2, a u četvrtfinalu zaustavila ju je Talijanka Silvia Semeraro s 2:1.

Matija Relić bio je 11. u pojedinačnim katama.. Relić je najprije bio 4. u prvoj kvalifikacijskoj skupini s ocjenom 40.1, a potom 6. u drugoj kvalifikacijskoj skupini dobivši ocjenu 37.6. Malčec je pak prikupila 38.4 boda za treće mjesto u kvalifikacijskoj skupini, dovoljno za idući krug. Međutim, u nastavku je ocijenjena s 37.8 bodova i u toj je skupini zauzela osmo, a na kraju ukupno 13. mjesto.

EP u karateu u Španjolskoj traje do nedjelje.