Očajni Arsenal vodio pa ostao bez svega; Watford primio pogodak u 90., ali ipak na kraju spasio bod

Brighton je preokretom došao do domaće pobjede 2:1 nad Arsenalom u dvoboju 30. kola engleske Premier lige te stigli do važnih bodova u borbi za opstanak, dok su nogometaši Watforda pogotkom u sučevom dodatku osvojili bod

Arsenal je do vodećeg pogotka kod Brightona stigao u 68. minuti, kad je Pepe odličnim udarcem s desne strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut i svladao domaćeg vratara Ryana. No, uslijedio je preokret u kojem su domaći došli do sva tri boda i treće pobjede u posljednjih pet dvoboja s 'topnicima'.

U 75. minuti je Dunk ugurao loptu u mrežu gostujuće momčadi za izjednačenje, da bi u petoj minuti sučevog dodatka Maupay pogodio za 2:1, nakon zakašnjelog istrčavanja zamjenskog vratara Argentinca Emiliana Martineza.