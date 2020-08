Novaka Đokovića naljutili organizatori US Opena koji su zbog koronavirusa izbacili dvojicu tenisača: 'Mnogi su ljuti, uključujući i mene'

Sadašnji i nekadašnji 'broj 1' svjetskog tenisa, Srbin Novak Đoković i Andy Murray, kritizirali su Američki teniski savez (USTA) zbog isključenja dvojice južnoameričkih igrača s turnira čiji je kondicijski trener bio pozitivan na koronavirus, iako su obojica imala negativan rezultat na testiranju

'Bliski kontakt je definiran provođenjem 15 ili više minuta unutar dva metra od druge osobe. Potvrđeno je da je postojao bliski kontakt u više navrata tijekom kritičnog vremenskog razdoblja izloženosti zarazi te da oni koji su u to bili uključeni nisu nosili zaštitne maske u vrijeme kad su bili u bliskom kontaktu. Jednostavno rečeno, oni koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom moraju u izolaciju na 14 dana. To nije diskrecijska odluka', napisao je Widmaier u poruci poslanoj portalu američkog ESPN-a.

Argentinac Guido Pella i Bolivijac Hugo Dellien nisu mogli nastupiti na Western & Southern Openu koji danas započinje u New Yorku, jer je njihov kondicijski trener Juan Manuel Galvan bio pozitivan na posljednjem testiranju uoči turnira, iako nije pokazivao nikakve simptome bolesti Covid-19. Kako je u takvim slučajevima propisano da osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom idu u dvotjednu izolaciju, Pella i Dellien će najvjerojatnije morati propustiti i nastup na US Openu, iako su obojica imala negativan rezultat na istom testiranju koje je prošao njihov trener.

S takvom interpretacijom se ne slažu igrači, jer su dobili drugačije informacije uoči dolaska u New York.

'Tijekom komunikacije putem Zooma prije nekoliko tjedana glavni liječnik USTA-a nam je rekao da igrači koji imaju negativan rezultat, a ne dijele sobu s trenerima ili bilo kim drugim iz svoje ekipe tko je zaražen, mogu nastupiti na turniru', izjavio je prvi tenisač svijeta Novak Đoković na video konferenciji s predstavnicima medija u New Yorku.

'Zato su mnogi igrači ljuti, uključujući i mene, kad vidimo kako su Pella i Dellien prošli.'

Đoković je rekao da su ti naputci očigledno bili u suprotnosti s protokolom koji su igrači morali potpisati pri dolasku u New York. U tom protokolu je navedeno da će zdravstveni djelatnici savezne države New York inicirati traženje kontakata u slučaju pozitivnog testa te da, ako se utvrdi da su igrači bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, može doći do diskvalifikacije.

'To se i dogodilo', ustvrdio je Đoković te dodao da se teško pomiriti s tim da su igrači s nekoliko negativnih testova isključeni s turnira koji započinje danas, a najvjerojatnije i s US Opena.

Bivši 'broj 1' Britanac Andy Murray je u svom medijskom istupu također kritizirao oprečne informacije koje su igrači dobili.

'Neki igrači su rekli da ne bi došli s trenerima da su znali što se može dogoditi. Ne kažem da ova odluka nije ispravna, ali igračima nije jasno dano do znanja kakva su pravila.'