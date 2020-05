Prvi tenisač svijeta Novak Đoković vratio se na teniski teren, usput je svojom objavom na društvenim mrežama razljutio dio španjolske javnosti, no on nije kriv za nastalu situaciju

Vrhunski sportaši oduvijek su uživali određene povlastice, ali isto tako za razliku od običnih smrtnika njihove pogreške odnosno krivi potezi dodatno su se preuveličavali i dobivali nepotrebnu pozornost.

Nešto slično ovoga puta prolazi Đoković koji je trenirao u teniskom klubu Puente Romano u Marbelli i to sa španjolskim tenisačem Carlosom Gomezom Herrerom. No on je dio treninga snimao mobitelom i objavio ga na društvenim mrežama.