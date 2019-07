Đoković pregazio Goffina za svoje deveto polufinale, Bautisti Agutu bit će to prvo

Branitelj naslova u Wimbledonu i prvi tenisač svijeta Novak Đoković po deveti put u karijeri plasirao se u polufinale trećeg Grand Slam turnira u sezoni svladavši u četvrtfinalu Belgijca Davida Goffina (ATP - 23.) sa 6-4, 6-0, 6-2 za jedan sat i 57 minuta igre.

Bio je to sedmi dvoboj ove dvojice tenisača i šesti trijumf Đokovića koji je stigao do svoje 70. pobjede u All England Clubu.

Španjolski tenisač Roberto Bautista Agut (ATP - 22.) prvi put u karijeri probio se do polufinala na Grand Slam turnirima, nakon što je u srijedu u četvrtfinalu Wimbledona nadigrao Argentinca Guida Pellu sa 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

Bautista Agut će za svoje prvo finale na Grand Slam turnirima igrati protiv prvog tenisača svijeta i branitelja wimbledonskog naslova Srbina Novaka Đokovića koji je sa 6-4, 6-0, 6-2 u četvrtfinalu pobijedio Belgijca Davida Goffina (ATP - 23.) te izborio svoje deveto polufinale na trećem Grand-Salmu sezone.

Đoković u međusobnim dvobojima s Bautistom Agutom vodi sa 7-3, a srpski tenisač je slavio u sva tri dosadašnja meča na Grand Slam turnirima.

Zanimljivo, Španjolac je pobijedio Đokovića u oba meča odigrana ove godine, u polufinalu turnira u Dohi te u osmini finala u Miamiju, a oba puta je nadoknadio set zaostatka. Ovo će im biti prvi meč na travnatoj podlozi.

WIMBLEDON, tenisači - četvrtfinale