Novak Đoković ide prema statusu najvećeg svih vremena; nekada jedan od najvećih kritičara morao je priznati: Izgleda zastrašujuće...

Novak Đoković osvojio je 19. Grand Slam u karijeri, a njegov nekada veliki kritičar Mats Wilander, mišljenja je kako će se nastaviti dominacija srpskog tenisača

Prvi tenisač svijeta prvo je u polufinalu Roland Garrosa zaustavio 'kralja zemlje' Rafaela Nadala, da bi u finalu protiv Stefanosa Tsitsipasa okrenuo zaostatak 0-2 u setovima. Đokoviću je to bio drugi Roland Garros i jedini je igrač u Open eri koji je svaki Grand Slam osvojio najmanje dva puta.

Šveđanin je nekada bio prvi igrač svijeta, u karijeri je otišao do kraja u Wimbledonu, a zadnjih godina znao je kritizirati Đokovića. No njegovo mišljenje o srpskom tenisaču se naglo promijenilo i Wilander ne skriva svoje oduševljenje s onime što radi Đoković.

'Sada ulazimo u sezonu u kojoj moramo Novaka staviti kao favorita za osvajanje Wimbledona, najvjerojatnije i kao favorita na US Openu zbog onoga što radi na terenima s tvrdom podlogom', rekao je Mats Wilander za Eurosport.

'Izvodi prave udarce u pravo vrijeme. Izgleda svježije i svježije kako meč traje, tako je mudar, jak je i smiren. U trećem, četvrtom i petom setu bio je nenadmašan.'

Podsjećamo, Federer i Nadal imaju 20. Grand Slam titula, Đoković jednu manje, ali kako prvi tenisač igra ne bi bilo ništa čudno da do kraja ove sezone dođe do brojke 21. Ako mu to uspije u 2021. onda više neće biti dvojbe tko je najveći tenisač svih vremena...