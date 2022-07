Nova maksimirska zvijezda, veznjak koji je 'ubio' na poziciji lijevog beka oduševio izjavom: Igrat ću bilo što samo da igram za Dinamo...

Novi igrač Dinama, mladi 22-godišnji veznjak Robert Ljubičić, oduševio je svojom prezentacijom u službenom debiju u modrom dresu. Tim prije jer je protiv Hajduka u kojoj su Modri slavili nakon boljeg izvoženja jedanaesteraca zaigrao na poziciji lijevog beka

'Uprvom poluvremenu smo imali problema, ali smo u drugom pokazali kvalitetu. Hajduk je imao raspoloženog Lovru Kalinića na vratima i skinuo je baš puno šansi. Hvala Bogu da smo to završili pobjedom i da to nije nastavio kod izvođenja jedanaesteraca. Livaković je skinuo jednog i hvala Bogu, uzeli smo trofej, rekao je neposredno nakon utakmice Ljubičić.

Na upit kako mu je bilo igrati na poziciji lijevog beka na kojoj je briljirao odgovorio je:

'Trener me pitao mogu li igrati lijevog beka, rekao mi je da sam motoričan. Nisam dugo to igrao, ali ja ću sve uzeti samo da igram u Dinamu. To sam rekao i prije. Najbitnije mi je bilo da sačuvam svoju stranu i preko nje nisu napravili puno šansi'.