Niko Kovač uoči uzvrata otkrio najveći problem Borussije: To nam ne olakšava situaciju...

'Tamo smo se u drugom poluvremenu pogubili. Moramo biti dobro postavljeni jer oni su jaki. Igramo pred 80.000 naših navijača i to želimo iskoristiti. Ako prvi zabijemo, to će i nas i publiku pogurati. Ali napad mora biti kontroliran. Ovakve utakmice su važne za naše samopouzdanje. Oni su prošli tjedan imali svoje dobre trenutke, a mi jednostavno nismo imali svoj dan', razmišlja Kovač koji se dotakao i Roberta Lewandowskog :

'Da, znamo i da Barcelona ove godine još nije izgubila, to nam ne olakšava situaciju u kojoj se nalazimo. Želimo napasti od prve minute. Želimo to napraviti jer igramo protiv Barcelone... Znamo da nismo dobro igrali u prvoj utakmici. Sutra, naravno, želimo pokazati sasvim drugo lice i dobiti utakmicu.'

'Ne treba puno pričati o Lewandowskom, on je vrhunski profesionalac. Znam puno igrača, ali on doslovno živi kao profesionalac. Kad ga zagrliš, osjetiš koliko je snažan, kao da grliš Adonisa. Razočaran je kad ne zabije ili kad ne pobijedi, ali kad zabije, vidiš koliko ga to veseli. Zato je tu gdje je. Mladi igrači mogu ga samo gledati i učiti. Neće igrati još 15 godina, ali sve što je dosad napravio, način na koji je protiv nas zabio dva gola i koliko se još trudi – to se mora poštovati.'

Veliki problem za Kovača je ozljeda zbog koje bi Emre Can mogao propustiti utakmicu s Barcom...

'Odmarali smo ga jer već nekoliko dana ima problema s aduktorima. Htio je nastaviti igrati i to treba istaknuti. Ne znamo hoće li moći igrati, možda ipak neće. Svi ostali su u redu. Oni koji su bili zdravi i dalje su u dobrom stanju', zaključio je Niko Kovač.