Niko Kovač i njegov Monaco nastavili nevjerojatan pobjednički niz; bivši igrači i slavni trener otkrili ima li klub iz Kneževine šanse za naslov prvaka

Niko Kovač probudio je Monaco koji je upisao i sedmu pobjedu u nizu

Monaco je upisao i sedmu pobjedu u nizu. U spektakularnoj utakmici izabranici Nike Kovača su s 3:4 pobijedili na gostovanju kod Nimesa u 24. kolu francuske nogometne lige, a pobjedu im je donio Golovin s tri zabijena gola. Ovom se pobjedom Monaco učvrstio na četvrtom mjestu s 48 bodova, jednako kao i PSG koji je treći. Prvi je Lyon s 52 boda, a drugi Lille s 51 bodom.

Kovač je ponovno probudio Monaco i vratio ga na vrh francuskog ngoometa. Njegova je momčad pravi hit u Francuskoj i izgleda da je klub iz Kneževine napokon pronašao pravog trenera. U četiri godine su smijenili Leonarda Jardima kojeg je zamijenio Thierry Henry da bi se Jardim opet vratio i smjenio legendarnog napadača. Drugi put ga je zamijenio Roberto Moreno, a na kraju su spas pronašli u Niki Kovaču koji je pun pogodak.

'Niko Kovač je imao već posloženu ekipu kada je dolazio. Odrađena je dobra selekcija igrača koji su vrlo talentirani, a onda se on na to nadovezao svojim radom. Očito dobro rade na tjelesnom i taktičkom planu', rekao je za Sportske novosti nekadašnji trener Dinama i dobar poznavatelj francuskog nogometa Vahid Halilhodžić pa dodao kako ne vjeruje da Monaco može do naslova prvaka:

'PSG, Lille i Lyon su jače momčadi od Monaca koji se može boriti za četvrto ili peto mjesto. To je plafon! Naravno, u nogometu je sve moguće, ali mislim da je to objektivno', poručio je Vaha.