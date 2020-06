Nijemci žestoko oprali Novaka Đokovića i Hrvate: 'U kojem svijetu oni žive? Sada je jasno zašto Srbin nikada neće biti šampion!'

Njemački mediji raspisali su se o 'divljem partyju u Zadru' i neodgovornom ponašanju Novaka Đokovića i ostalih na turniru Adria Tour

'Ne razumijem to... Bez sigurnosnog razmaka, totalni fizički kontakt, nema zaštitnih maski... Čak su i fanovi bez maski', u šoku je komentirala Evert.

'I on je testiran. Plenković je razgovarao s Đokovićem, njegovim trenerom Goranom Ivaniševićem i Marinom Čilićem. Vladin glasnogovornik je rekao kako je susret potrajao dvije do tri minute te da nije bilo tijesnog kontakta', prenose Nijemci.

'Cijeli svijet se drži distance i nosi maske, a na Jadranu ljudi sjede jedni do drugih, bez maski. U noćnim satima se i zabavljalo i grlilo. Ne razumijem u kakvom svijetu oni žive, ali očito u svom vlastitom. Izgleda da je nekima od njih uspjeh udario u glavu.'

Frankfurter Allgemeine Zeitung piše o 'naprasnom završetku najveće teniske zabave na Balkanu i mamurluku nakon nje', te o 'divljem partyju bez ikakvih pravila' u režiji Novaka Đokovića koji će morati odgovoriti na niz neugodnih pitanja'.

S kritikama nastavlja i Rheinische Post koji donosi tekst pod naslovom 'Zašto Đoković nije šampion?'. Iako su podsjetili na njegove velike sportske uspjehe koji uključuju 79 titula i osvajanje sva četiri Grand Slama, smatraju da nikada neće biti šampion.

'On je broj jedan u tenisu i atrakcija na teniskoj sceni, ali nikada neće biti veliki šampion. Za to nisu važna djela na terenu, već u životu, a na tom polju ovih dana ostavlja bijedan dojam. Đoković i kolege su svojim egoizmom ugrozili planove za nastavak sezone s US Openom koji je trebao početi 31.8. Moguće je da će sad, ako se više top igrača zarazi koronavirusom, trebati i puno duže prije nego se nastavi sezona', kritični su Nijemci pa nastavljaju:

'Đokoviću to može biti svejedno jer se financijski osigurao, ali drugi tenisači sada su na minimumu egzistencije. Za njega možda virus nije problem, ali za dijelove društva je to ogroman problem. Te ljude treba zaštititi. Tko to nije shvatio, ne zaslužuje da ga se naziva šampionom. Pravi šampioni djeluju drugačije', zaključuju Nijemci.