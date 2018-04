Nezaustavljivi Ronaldo večeras protiv Juventusa može 'skinuti' četiri nova rekorda

Mislili ste kako je Cristiano Ronaldo u Ligi prvaka porušio sve rekorde? Hm, baš i nije, ali ima priliku 'podebljati' spisak svojih uspjeha u najprestižnijem klupskom nogometnom natjecanju. Real igra doma protiv Juventusa, iz prve utakmice ima prednost 3:0, na Santiago Bernabeu sve je moguće...

Tako bi Cristiano Ronaldo u slučaju pobjede Reala protiv Juventusa stigao do svog 99. trijumfa u Ligi prvaka, čime bi izbio na sam vrh ljestvice nogometaša s najviše pobjeda u ovom takmičenju! U ovom trenutku to mjesto dijeli sa svojim bivšim suigračem Ikerom Casillasom , koji je također 98 puta osjetio slast pobjede u Ligi prvaka.

Tu je još jedan rekord kojem bi se Ronaldo približio ako Real izbaci Juventus, što je vrlo realno nakon 3:0 iz prvog susreta. CR7 je do sada odigrao 149 utakmica u Ligi prvaka i za sada je treći na listi igrača s najviše nastupa , ali će u slučaju da zaigra u polufinalu s drugog mjesta 'skinuti' Xavija (151) . Za očekivati je da će do kraja karijere bez većih problema i u ovoj kategoriji prestići Ikera Casillasa, koji je na prvom mjestu - u Ligi prvaka je 'odradio' čak 167 utakmica.

Nadalje, Portugalac je u prvom susretu protiv Juventusa zabio dva gola, ali ako u uzvratu kojim slučajem uspije doći do hat-tricka, postat će igrač s najviše hat-trickova u povijesti Lige prvaka! Sada prvo mjesto dijeli s Leom Messijem , a obojica ih imaju po sedam . Ronaldo je posljednji hat-trick u Ligi prvaka zabilježio u polufinalu protiv Atletico Madrida prošle sezone. Messi? On ove sezone više neće igrati Ligu prvaka, u utorak navečer Roma je na svom Olimpicu slavila 3:0 i izbacila Messija i Barcelonu!

Za kraj, iako je možda 'nategnuto' spominjati ovu kategoriju... No, kad je bal... Naime, Ronaldo ima želju da do kraja karijere na jednoj utakmici Lige prvaka zabije pet golova. Najviše je utrpao Malmöu 2015. godine (četiri), a u toj statistici gleda u leđa Leu Messiju i Luizu Adrianu, koji su uspijevali postizati po pet golova na jednoj utakmici. Adriano je to uradio u duelu Šahtara i BATE-a (7:0), a Messi protiv Leverkusena (7:1).