Kraj za Nexe, iako je u Njemačkoj pružio bolji otpor jakom Löwenu

Uz 24:19 za njemački sastav iz prve utakmice prije tjedan dana u Našicama, RN Löwen je prošao dalje s ukupnih 55:48.

Predrag Vejin i Marko Bezjak postigli su po sedam golova za Nexe, dok je Jannik Kohlbacher bio strijelac osam pogodaka za RN Löwen.

Ostaje dojam kako je Nexe u Heidelbergu ipak mogao do boljeg rezultata ako već i ne do potpunog preokreta. Domaći su bolje otvorili dvoboj, sredinom prvog poluvremena vodili sa 11:8, a onda je na vrata Nexea stao Moreno Car i s nekoliko sjajnih intervencija pokrenuo svoju momčad koja je serijom 7:2 stigla do prednosti 15:13 u 27. minuti, a pred kraj prvog dijela imala i napad kod prednosti od dva gola.

No, s dvije olako izgubljene lopte Nexe je dopustio Loewenu odlazak na odmor s rezultatom 16:16.

I u nastavku je Nexe imao dva gola prednosti (22:20), ali dalje od toga nije mogao. Nakon dva promašena sedmerca Našičana domaći su napravili odlučujuću seriju 6:0 te osigurali pobjedu i u uzvratu.