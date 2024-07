Nevjerojatna scena u Solunu; komičan penal za Borac, Kotarski ne vjeruje

Samo pet minuta kasnije, došlo je do izjednačenja u izuzetno neobičnoj situaciji koja će brzo postati viralna. Defanzivac PAOK-a Stefan Schwab je nespretno reagirao i sudario se sa svojim golmanom, Dominikom Kotarskim koji je imao loptu u naručju. U tom sudaru, lopta je izbijena iz golmanovih ruku, što je navelo suca Davida Šmajca iz Slovenije da dosudi penal za Borac.

Ovaj neobičan penal je bio opravdan i potvrđen VAR tehnologijom te ga možete pogledati OVDJE.

Nakon gola Borca, PAOK je krenuo ofenzivnije, a to im se isplatilo u 39. minuti susreta. Taison je oduzeo loptu Kulašinu, gosti su smatrali uz prekršaj, ali sudac Šmajc nije tako mislio. Lopta je došla do Schwaaba koji je uposlio Ozdoeva, a njegov udarac zaustavio je Šiškovski, no na odbijenu loptu natrčao je Koulierakis i smjestio je iza njegovih leđa.

U trećoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela Borac je stiglao do izjednačenja rezultata.

Vuković je ubacio s lijeve strane, a njegov ubačaj došao je do Kulašina na desnoj strani koji je matirao Kotarskog

Grci su se vratili u vodstvo u 51. minuti susreta. Poslije ubacivanja Despodova, lopta je došla do Troost-Ekonga koji je pogodio praznu mrežu za novo vodstvo PAOK-a 3:2. Bio je to konačan rezultat susreta.

Pitanje putnika u treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka će se riješiti u uzvratu u Banjoj Luci, koji je na rasporedu sljedećeg tjedna.