Neporaženi hrvatski teškaš Alen Babić oduševio fanove svojom novom objavom na društvenim mrežama

Iako je posao završio već gotovo u samim počecima meča, Alen Babić ipak je ušao u drugu rundu okršaja s Ericom Molinom, no u njoj akcija nije dugo potrajala. 'Savage' je sve ekspresno završio i došao do svoje devete profesionalne pobjede, a tek jedan protivnik, čvrsti Mark Bennett, otišao je s njim dalje od treće runde. No, niti on nije mogao dalje od pete

Zbog već spomenutog problema oko činjenice da Babić za sada nema definiranu kategoriju u kojoj nastupa, na što je velikim dijelom djelovalo WBC-ovo uvođenje bridger kategorije, još uvijek je bez plasmana na BoxRecovoj ljestvici, no to mu ne smeta. On gradi ime na priredbama jedne od najvećih svjetskih te svakako najveće europske promocije, Matchroom Boxinga. Ovog puta dogurao je do sunaslovne borbe priredbe i nema sumnje kako će uskoro doći mečevi pod sve većim svjetlima reflektora. Posebno zato što ga je publika zavoljela, a simpatije prema njemu ne skriva niti glavni čovjek Matchrooma, Eddie Hearn.

Nakon nekoliko izjava raznim medijima nakon meča, Babić se sad odlučio na hrvatskom jeziku obratiti svima onima koji ga prate u domovini, a napravio je to putem statusa na Facebooku, najavivši da ono najbolje od njega tek slijedi. 'Još jedna prepreka preskočena s pola snage. Najčešće pitanje vezano uz Savagea je, kako!? Od devet mečeva, sedam mi ih je dano kao test, uz veliku dozu sumnje mnogih ljudi. Većinom onih koji ne razumiju boks, ali dijelom i onih koji itekako razumiju, još i upravljaju mojoj karijerom, što pasivno, što aktivno. Jedini ljudi koji nikad nisu posumnjali ni u jedan meč su oni koji su dijelili ring sa mnom ili bliski prijatelji koji znaju što dajem svaki dan za boks. Kako rušimo sve predrasude, mišljenja se mijenjaju. Odds are shifting now. Priča se o nekad nemogućim stvarima. Moje ime spominju samo s najboljima. Kako? Tako mali teškaš, je li moguće? Samo kad bi znali da je ovo tek početak, nisam se ni zagrijao...', napisao je Babić na Facebooku, a prenosi Fight Site.