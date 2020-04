Sastanak Njemačke nogometne lige (DFL) koji je trebao biti održan u petak odgođen je za 23. travnja, kako bi se drugoligaškim klubovima dalo više vremena za pripremu za nadolazeće odluke, a prvoligaši se pripremaju za nastavak prvenstva u kojem bi se, prema mišljenju stručnjaka, utakmice mogle igrati pred praznim stadionima još najmanje godinu dana.

Sve nogometne aktivnosti su u Njemačkoj prekinute najmanje do 30. travnja. Sadašnje sigurnosne mjere u prevenciji od širenja koronavirusa, koje je donijela njemačka vlast, na snazi su do 19. travnja, a kancelarka Angela Merkel i nositelji vlasti u njemačkim pokrajinama o njima će raspravljati u srijedu. No, nema najava da će doći do ukidanja pojedinih mjera.

Bundesligaške momčadi se već više od tjedan dana pripremaju za mogući nastavak natjecanja već u svibnju, koje će zasigurno početi pred praznim tribinama, što polako počinju prihvaćati i najžešći protivnici takvog rješenja među navijačima. Prema nekim predviđanjima stručnjaka, stadioni bi mogli biti bez navijača na tribinama čak i više od godinu dana.

Predsjednik utjecajne znanstvene akademije Leopoldine Gerald Haug poručio je navijačima da moraju biti strpljivi.

'Zasigurno će proći mjeseci, a možda će morati čekati i 18 mjeseci', izjavio je Haug u razgovoru za državnu televiziju ARD te dodao da bi bilo mudro inzistirati na utakmicama bez gledatelja sve dok ne bude otkriveno cjepivo protiv koronavirusa, što bi prema procjenama znanstvenika moglo potrajati najmanje do kraja ove godine.

Klubovi imaju vrlo dobar financijski razlog za inzistiranje na završetku ove sezone, čak i ako će na taj način naljutiti poneke skupine unutar navijačkog korpusa. Naime, završetak sezone donosi zaradu od 750 milijuna eura od televizijskih prava i sponzorskih ugovora. Bez tog novca, neki bi klubovi mogli biti gurnuti prema bankrotu, što su i navijači shvatili pa su omekšali svoj stav prema utakmicama bez gledatelja na tribinama.