Nakon što je potvrđen novi spektakl u UFC-u, oglasio se i Daniel Cormier i otkrio: 'Stipe Miočić me želi ušutkati, ali imam nedovršenog posla'

Daniel Cormier je u razgovoru s Arielom Helwanijem najavio borbu sa Stipom Miočićem

Gotovo odmah nakon što je i službeno objavljeno da će se na UFC-u 252 po treći puta sučelili Stipe Miočić i Daniel Cormier koji će se boriti za titulu prvaka UFC-ove teške kategorije, jedan od novinara koji prati borilačke sportove Ariel Helwani, nazvao je upravo Cormiera i zamolio ga je za komentar. Helwani, koji je dobar prijatelj s Cormierom, nije uspio biti nepristran.

'To je to. Ovo će biti tvoj posljednji trening kamp za neki meč', rekao je Helwani, na što je Cormier odvratio da je to istina i pitao ga može li vjerovati, no Helwani se nije dao smesti:

'Nisam ti povjerovao ni na sekundu. Ne vjerujem da je ovo kraj. Znaš li zašto? Jon Jones će pobijediti Francisa Ngannoua, a ti ćeš pobijediti Stipu i onda ćete se ti i Jones boriti u trilogiji, ali u teškoj kategoriji', izložio je svoje planove i vizije Helwani.