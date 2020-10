Najmoćniji čovjek UFC-a Dana White nikada nije volio Khabiba, a poslije šokantne odluke o mirovini otkrio je nešto što će svakoga zaprepastiti

Khabib Nurmagomedov ostao je kralj lake kategorije, svladao je Justina Gaethjea, a zatim je objavio odlazak u borilačku imovinu. O njegovom meču, ali i odluci govorio je predsjednik UFC-a Dana White

'Bio je u oktagonu, a mi smo svi samo stajali i slušali. Mogli ste reći, gotovo pa da je ovo imalo miris iznenađenja. Kad pogledate kako je reagirao na vaganju, kako se ponašao dok je izlazio na meč. On nije izgledao poput sebe, duboko je disao. Ali, vauuu...', rekao je White te te dodao:

'Čujem i glasine o drugim stvarima o kojima nisam imao pojma. Izgleda da je bio u bolnici i da je slomio stopalo prije tri tjedna. Imao je slomljena dva prsta i jednu kost u stopalu ili mu se nešto slično dogodilo. To su mi rekli ljudi iz njegovog kuta, a on nije o tome ništa pričao.'

Još zasluženih pohvala za Khabiba iz usta čovjeka koji ga je ponekad premalo cijenio...

'On je jedan od najčvršćih ljudi na svijetu, on je najbolji 'pound-for-pound' borac svijeta. I vrijeme je da ga ozbiljno počnete stavljati među one koji zaslužuju status najboljeg svih vremena.'