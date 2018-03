Najbolji napadač Engleske teško ozlijeđen u sudaru s bosanskim vratarom

Klubovi iz sjevernog Londona, Arsenal i Tottenham Hotspur, u nedjelju su ostvarili visoke pobjede u susretima 30. kola engleskog nogometnog prvenstva, Arsenal je na svom terenu svladao Watford sa 3-0 (1-0), dok je Tottenham kao gost nadigrao Bournemouth sa 4-1 (1-1).

Strijelci za "topnike" bili su Mustafi (8), Aubameyang (59) i Mkhitaryan (77). Gosti su imali priliku zakomplicirati utakmicu, ali kod 2-0 Deeney nije iskoristio kazneni udarac.

U Bournemouthu poveli su domaći preko Stanislasa (7), a do odlaska na odmor poravnao je Alli (35). U drugom poluvremenu "pijetlovi" su preokrenuli rezultat s dva gola Son Heung-mina (62, 87), dok je konačni rezultat postavio Aurier (90+1). No, kod rezultata 2-1 za Tottenham u 83. minuti poništen je pogodak Stanislasa jer sudac procijenio kako je on prije postizanja gola napravio prekršaj u napadu.

Utakmicu je obilježila i ozljeda Harryja Kanea koji je teren morao napustiti u 34. minuti. Sjajnom je napadaču u sudaru s Asmirom Begovićem izgleda stradao desni gležanj te postoji sumnja da je obnovio staru ozljedu ligamenata.

Tottenham je ovom pobjedom skočio na treće mjesto na ljestvici sa 61 bodom, jednim više od četvrtog Liverpoola, a četiri manje od drugog Manchester Uniteda. Arsenal je ostao šesti sa 51 bodom, pet manje od petog Chelseaja.

Uvjerljivo vodeći je Manchester City sa 78 bodova i utakmicom manje koju će igrati u ponedjeljak kod Stoke Cityja.