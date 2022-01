Nadalu stiglo očekivano pitanje o poruci koju mu je poslao Đoković, a njegov odgovor sve je oduševio

Ubrzo nakon što je Rafael Nadal u dramatičnom finalu osvojio Australian Open, oglasio se Novak Đoković koji mu je od srca čestitao na 21. Grand Slam tituli. A onda se čekalo kako će to komentirati Nadal…

Nevjerojatnim preokretom u finalu Australian Opena Rafael Nadal pobijedio Danila Medvedeva nakon više od pet sati žestoke borbe.

Tim uspjehom Španjolac Nadal postao prvi tenisač u povijesti kojemu je to uspjelo. Ubrzo nakon slavlja Nadalu su javno čestitali Roger Federer i Novak Đoković koji su do nedjelje bili uz rame Španjolcu s 20 Grand Slam titula. No, sada je Nadal usamljen na vrhu, a dan nakon trijumfa stao je pred novinare i rekao je puno toga zanimljivog.

Očekivano, nekoliko riječi je rekao o rivalstvu o kojem svi govore i čestitkama Federera i Đokovića.

'Uvijek smo poštovali jedni druge, mislim da razumijemo rivalstvo na pozitivan način. Da, dobio sam mnogo poruka, žao mi je što nisam mogao svima odgovoriti. Ali, osjećam se ponosnim zbog toga kako smo se ponašali tijekom našeg rivalstva za vrijeme čitave karijere', kazao je Nadal dodavši: