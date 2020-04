Biciklistička utrka Giro d'Italia mogla bi održati u razdoblju od 3. do 25. listopada, ali to ovisi o situaciji vezanoj uz pandemiju koronavirusa...

Prvotni termin ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Goro d'Italia bio je od 9. do 31. svibnja, ali zbog pandemije koronavirusa svi sportski događaji su suspendirani.

No, sad je otkriveno kako postoji mogućnost da se Giro ipak vozi i to u terminu od 3. do 25. listopada!