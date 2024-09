Modrić najavio Portugal i progovorio o odlasku: Daleko je Mundijal u Americi

Luka Modrić i Zlatko Dalić, kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, razgovarali su s novinarima uoči prve utakmice nakon Europskog prvenstva.

Hrvatska u četvrtak u Lisabonu protiv Portugala započinje svoj put u Ligi nacija. Ovako je Modrić najavio susret:

'Očekuje nas težak suparnik. Portugal nam nije ležao do one zadnje prijateljske prije Eura. Ali ovo će biti natjecateljska utakmica, nije to isto. Nadam se da ćemo biti pravi, imamo sve preduvjete da budemo rastrčani i borbeni. Nadam se da ćemo Hrvatsku prikazati u pravom svjetlu.'