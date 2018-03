Mladi golman Hajduka ne može vjerovati: Nakon ovog ga Real mora dovesti!

Na dan kad ga je španjolska Marca proglasila novim golmanom Reala Karlo Letica uspio je u 96. minuti zabiti pobjednički gol protiv Istre i priznaje da je time ostvario jedan od svojih najluđih snova...

Još protiv Slavena prošlog ljeta kad je dobio priliku zaigrati za seniorsku momčad Hajduka bilo je jasno da je 21-godišnjak iz Omiša izniman talent, a potvrdio je to fantastičnim obranama u nedavnom derbiju na Maksimiru.

'Kao u najluđim snovima, ne znam što reći. San koji se ostvario... Svaka je riječ suvišna,' prenosi Slobodna Dalmacija izjavu mladog golmana nakon utakmice koji priznaje da je trener Kopić zaslužan za pogodak, jer ga je poslao u napad u ključnom trenutku susreta.

Što se Reala tiče, o tome nema namjere još uvijek razmišljati, iako mu sigurno godi interes najtrofejnijeg europskog kluba.

'Naravno da mi je to bilo iznenađenje, ali moj je ritual isključiti mobitel na dan utakmice. Nisam se obazirao na to, pokušao sam to maknuti sa strane. U glavi mi je bila samo Istra. Odluka je isključivo klupska, nemam ništa s tim. Prijelazni je rok daleko,' naglasio je Letica koji je s Hajdukom uspio smanjiti prednost Dinama na samo šest bodova pa borba za titulu ostaje otvorena...