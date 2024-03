Mili Poljičak u dramatičnom meču nakon tri sata borbe ostao bez finala

Poljičak je u prvom gemu meča izgubio servis, da bi potom osvojio čak osam gemova zaredom te poveo 6-1, 2-0. Arnaboldi je u šestom gemu drugog seta vratio 'break' zaostatka i izjednačio na 3-3, ali je Poljičak osvojio sljedeća dva gema i došao nadomak plasmanu u finale.

Međutim, kad je servirao za pobjedu, njegov je suparnik novim 'breakom' izjednačio na 5-5, da bi u sljedećem gemu Arnaboldi ponovno izgubio servis. Poljičak ni u drugom servisu za pobjedu nije došao do meč-lopte. U 'tie-breaku' je Talijan osvojio prva četiri poena, da bi ga Poljičak nadmašio i osvojio sljedećih pet, čime je ponovno došao na dva poena od pobjede. I opet je ostao bez meč-lopte, a Arnaboldi je iskoristio svoju drugu set-loptu te odveo meč u treći set.

U njemu je Talijan osvojio prva četiri gema i činilo se da će bez problema doći do finala, pogotovo kad je poveo 5-1. Uslijedio je novi zaplet. Poljičak je u sljedeća dva gema spasio čak osam meč-lopti, vratio jedan 'break' te smanjio zaostatak na 4-5. Kad je Arnaboldi drugi put servirao za pobjedu, Splićanin je došao do 'break'-lopte (30-40), ali je ostao bez velikog preokreta. Arnaboldi je nizom od tri poena zaključio meč i došao do svog devetog finala na ITF World Touru (3-5), a prvog u ovoj sezoni.

Poljičak je, nažalost, ostao bez svog drugog finala, prvog od osvajanja ITF M15 turnira u tuniškom Monastiru u siječnju 2023.

Arnaboldijev suparnik u nedjeljnom finalu, Ukrajinac Oleksandr Ovčarenko, po šesti put u karijeri će igrati za naslov na ITF World Touru (3-2). Oba finalista su u lovu na svoj četvrti pobjednički trofej, a na njega čekaju od 2022.

ITF M15 Opatija, pojedinačno -polufinale