Mili Poljičak teškom mukom do polufinala u Poreču

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj na ITF Touru i prva pobjeda Poljička, koji je Bašića svladao i prije tri godine na ATP Challengeru u Zagrebu.

Poljičak (ATP - 293.) je odlično ušao u meč i došao do prednosti 5-2 uz jedan 'break'. Međutim, Bašić (ATP - 543.) je nizom od tri osvojena gema, uz jednu spašenu set-loptu, uspio izjednačiti i kasnije izboriti odluku u 'tie-breaku'. Poljičak je u odlučujućem gemu poveo 6-2, ali je Bašić nanizao pet poena i došao do set-lopte (7-6) uz prednost servisa. No, napravio je dvostruku pogrešku, a potom izgubio i sljedeća dva poena, čime je hrvatski tenisač osvojio prvu dionicu meča.

U drugom setu je bosansko-hercegovački reprezentativac bio taj koji je došao do 'breaka' (4-2), ali je tu prednost odmah u sljedećem gemu izgubio. Kod vodstva 6-5 Bašić je imao dvije set-lopte (15-40), ali se Poljičak uspio izvući i odservirati za novi 'tie-break'. Hrvatski tenisač je do pobjede došao osvojivši 11 od 12 završnih poena u meču igranom na natkrivenom terenu porečkog Teniskog centra Pical.

Naime, zbog obilne kiše organizatori su bili prisiljeni sve četvrtfinalne mečeve preseliti u 'dvoranske' uvjete.

U takvim se uvjetima odlično snašao sljedeći Poljičkov suparnik, još jedan bosansko-hercegovački reprezentativac Nerman Fatić (ATP - 398.), koji je trebao samo 55 minuta za pobjedu 6-1, 6-1 protiv Slovenca Jana Kupčiča (ATP - 999.).

Poljičak će u svom trećem uzastopnom polufinalu na Istarskoj rivijeri, pokušati doći do prvog finala. Prošle godine je poražen u polufinalu turnira u Rovinju i Opatiji, ali je s Lukom Mikrutom osvojio oba naslova na turniru parova. U Poreču ima priliku za nastavak tog pobjedničkog niza, jer je u paru s Emanuelom Ivaniševićem došao do polufinala.