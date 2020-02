Mike Tyson prokomentirao kontroverznu izjavu Deontayja Wildera od prije dvije godine; ovakav odgovor baš nitko nije očekivao

Bivši svjetski prvak Mike Tyson konačno se odlučio komentirati izjavu s kojom je Deontay Wilder izašao u javnost još pretprošle godine

Taj razgovor postao je i tema u jednom nedavno održanom razgovoru BT Sportsa i legendarnog Iron Mikea. Tyson je gospodski odgovorio na Wilderovu prognozu te se iz njegove izjave može zaključiti da nimalo ne zamjera aktualnom WBC-ovom prvaku.

'Ne znam', odgovorio je 53-godišnji Tyson na pitanje – 'Bi li pobijedio Wildera da se takav meč dogodio', pa nastavio:

'Sviđa mi se što on razmišlja na taj način. Zašto? Pa upravo zato jer bih i ja tako razmišljao na njegovom mjestu. On mora tako razmišljati, on je svjetski prvak u teškoj kategoriji, a to je nešto vrlo posebno', poentirao je Mike koji je iznenadio svojim gospodskim izjavama.

Nismo baš navikli na Tysona koji priča u tako miroljubivom tonu.