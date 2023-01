Mikaela Shiffrin po peti je put okrunjena za Snježnu kraljicu, a nakon utrke je imala poruku za organizatore: Svaka čast!

Američka skijašica Mikaela Shiffrin peti je put osvojila slalom na Sljemenu, a danas je u Zagrebu na Snježnoj kraljici ujedno ostvarila i 81. pobjedu karijere. Samo jednu više ima rekorderka Lindsey Vonn

'Teško je bez emocija na takve brojke. Imam sjajna sjećanja na Zagreb, ljude i publika ovdje. Osjećam da bi bilo uzbudljivo i da je Petra pobijedila. Dala sam sve od sebe, no sutra je druga priča. Vrijeme je toplo i za to nije odgovorna ekipa koja priprema stazu. Oni su u ovim uvjetima učinili sve što su mogli. Nevjerojatno je da smo u tako toplim uvjetima uspjeli održati natjecanje. Nadam se da ćemo i sutra moći skijati. No, kad je podloga mekana, onda se lako mogu dogoditi ozljede. O tome moramo voditi brigu u budućnosti. Ja nisam imala osjećaj da su današnji uvjeti na stazi bili opasni', rekla je Mikaela Shiffrin te dodala:

'Izrazito sam zadovoljna. Danas je bilo tako zabavno skijati. U obje vožnje sam se osjećala sjajno, dala sam sve od sebe. Sjajno je kad ovako odskijaš. Kruna me malo i plaši jer se tako lako polomi. Najveće pitanje je kako doći doma, a da mi se ne razbije. Jako je osjetljiva, svaka kruna mi se do sada razbila pa smo ih morali popravljati', kaže Shiffrin, kojoj je jedne sezone sljemenska kruna pala s glave i pukla je: