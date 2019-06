Ova Messijeva izjava o Ronaldu iznenadila je sve: Sada se pokazalo da sam bio u pravu

Prošlog ljeta Cristiano Ronaldo napustio je madridski Real te preselio u Juventus. Tada se nije moglo ni naslutiti u kakvim će problemima biti Real, barem u smislu rezultata

Argentinac, prva zvijezda Barcelone i najveći Ronaldov konkurent zadnjih desetak godina, još prošlog ljeta rekao je kako će 'kraljevski klub' itekako osjetiti odlazak Ronalda, zbog čega je dobio velike kritike od navijača Real Madrida koji nisu vjerovali da će se to dogoditi.

Međutim, ova sezona zorno je pokazala da je Messi bio u pravu, jer iza Reala jedna je od najgorih rezultatskih sezona u povijesti kluba.

'Rekao sam da će se osjetiti Ronaldov odlazak a to bi pogodilo svaku momčad na svijetu. U Madridu su bili ljuti kada sam to rekao, ali se pokazalo da je to istina. Naravno da nedostaje La Ligi jer kada imate najbolje igrače onda je prvenstvo još bolje, niezvjesnije, zanimljivije, kvalitetnije'.

'Osim toga, za nas je međusobno natjecanje bilo dobro u individualnom smislu jer smo uvijek željeli biti što bolji. Ni smo imali neke odnose, ali je tu uvijek poštovanje. Sretali smo se na utakmicama i dodjelama nagrada i uvijek bismo popričali o svemu', priznao je Messi.