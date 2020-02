Mateo Kovačić žestoko opleo po treneru zbog kojeg je Mandžukić otišao iz Juventusa: 'Treninzi su mu dosadni...'

Mateo Kovačić je usporedio svojeg sadašnjeg trenera Franka Lamparda i bivšeg Maurizija Sarrija

Maurizio Sarri sa svojim Juventusom vodi veliku borbu s Interom i Lazijem za naslov prvaka Italije. Juve je prvi s 54 boda, ali Inter zaostaje samo tri boda, a Lazio četiri i do kraja će biti napeto. Iako je Juve i dalje jedan od moćnijih klubova u Europi, dolaskom Sarrija izgubili su moć.

Pobjede i bodovi su tu, ali ni približno to ne izgleda kao Juventus iz prošlih sezona koji je gazio sve pred sobom u Italiji. Žrtva Sarrija i njegove vizije bio je Mario Mandžukić koji je njegovim dolaskom preselio na klupu, a potom i iz kluba.

Da Sarri i nije neki trener potvrđuje i Mateo Kovačić koji je u intervjuu za Four Four Two usporedio Talijana sa svojim sadašnjim trenerom Frankom Lampardom.