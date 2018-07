Mateo Kovačić završio na snimanju, a izborniku Daliću zadao glavobolju

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je u Nižnjem Novgorodu igrala u osmini finala te pobijedila Dansku nakon izvođenja kaznenih udarca. Poslije 120 minuta bilo je 1:1, a onda je na scenu stupio vratar Danijel Subašić

'Mi smo pet puta padali i dizali se. Prva minuta primilo gol pa se dignemo, pa onda Rebić promaši šansu uoči penala. Mislim da to pokazuje mentalnu zrelost naših igrača. Od prvog im dana govorim da oni mogu, ja im govorim da vjerujem u njih i pokazali su kvalitetu i mirnoću. Bila je to ratnička utakmica, bez ljepote i neke tehničke kvalitete, ali su naši igrači zaslužili ovo što su doživjeli. Bio je uz nas i dragi Bog, za pristup smo nagrađeni, možda je ovo bila nagrada za onaj Portugal i Tursku. Znate što me raduje? To što neki nisu odigrali kako znaju i mogu, protiv Danske nisu dali maksimum. To znači da imamo mjesta za napredak, da ćemo biti još I bolji', pojasnio je Dalić i onda otkrio kako je stanje Matea Kovačića upitno.

Naime, Kovačić, koji je u igru ušao u 71. minuti umjesto Brozovića, nakon jednog duela nezgodno je pao na rame i jasno se dalo iščitati s usana kako govori 'Boli me, boli me'.

Upravo s njegovim ulaskom, Dalić je krenuo osvježavati momčad protiv fizički superiorne Danske, a Kovačić je, shvativši da bi eventualnim izlaskom natjerao Dalića na još jednu izmjenu, 'stisnuo zube' i odradio svoje obveze sve do isteka 120. minute. Unatoč jakim bolovima.

Po svršetku dvoboja, odnosno na putu do ulaska u bus, Kovačić nam je potvrdio da ga rame boli jako ali da se ništa neće znati dok se obavi snimanje na magnetskoj rezonanciji.