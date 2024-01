Marko Pjaca otkrio što misli o tome da igrače Rijeke čeka trening u dva ujutro

'Preokrenuti ovdje nije lako, pogotovo za mladu momčad kao što smo mi. To je velika stvar. Sretni smo.'

Kako Pjaca gleda na dolazak Perišića i Brekala u Hajduk?

'To je velika stvar za HNL. To su velika imena za ligu. Perišić je veliko ime za bilo koji klub. Obojica su imali dobre inozemne karijere. To je velika stvar za ligu, mislim da će biti gledanija, zanimljivija. Naš konkurent se pojačao, ali s obzirom na to da će se dići cijela liga drago mi je zbog toga', razmišlja Pjaca.

