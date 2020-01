Marin Čilić se oglasio nakon dramatične velike pobjede nad 9. tenisačem svijeta, te otkrio hoće li biti spreman za idući meč

'Bio je to jedan od najtežih mečeva, iznimno zahtjevan fizički i mentalno. Morao sam zaraditi svaki poen za ovu pobjedu', izjavio je Marin Čilić nakon što je u 3. kolu Australian Opena pobijedio 9. tenisača svijeta, Španjolca Roberta Bautistu Aguta sa 6:7 (3), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3 nakon četiri sata i deset minuta borbe

Bila je to četvrta Čilićeva pobjeda u šestom srazu s 31-godišnjim Španjolcem, ali prva u Melbourne Parku, gdje ga je Bautista Agut pobijedio u osmini finala prošle godine i u 3. kolu 2016.

'Roberto je igrao od početka do kraja na gotovo jednakoj razini, bez velikih uspona i padova. I fizički i mentalno je to bilo iznimno teško za izdržati više od četiri sata, što me čini jako zadovoljnim i vrlo ponosnim', istaknuo je finalist Australian Opena iz 2018. te dodao:

'Za mene je ovo vrijedna pobjeda protiv nekoga tko je u odličnoj formi i sjajno igra. Zaslužio sam svaki poen za ovu pobjedu. To je za mene još jedan plus. U svim sam kritičnim trenucima igrao jako dobro.'