Marin Čilić gubio 2:1, ali preokretom stigao do pobjede i trećeg kola

Tri sata i 33 minute igre te 'tie-break' petog seta trebali su Marinu Čiliću (ATP - 39.) za pobjedu nad Francuzom Benoitom Paireom (ATP - 21.) 6:2, 6:7 (6), 3:6, 6:1, 7:6 (3), kojom se probio u 3. kolo Australian Opena u Melbourneu.

U šestom dvoboju protiv 30-godišnjeg čudljivog Francuza hrvatski Davis Cup reprezentativac je ostvario petu uzastopnu pobjedu, pokazavši najviše mirnoće u odlučujućim trenucima, a posebno u 'tie-breaku' petog seta koji se na Australian Openu igra do deset osvojenih poena.

U tom gemu Čilić nije napravio nijednu pogrešku te je na kraju slavio s uvjerljivih 10-3 iskoristivši drugu meč-loptu preciznim bekend pasingom, na radost velikog broja hrvatskih navijača koji su dobro ispunili tribine terena broj 3 u Melbourne Parku.

Marin je za pobjedu pogodio visokih 67 % prvih servisa uz 79 % realizacije. Reternom je koristio prilike na drugi servis Pairea koji je osvojio samo 37 % poena u takvim situacijama. Čilić je realizirao šest od 10 prilika za 'break', a spasio je šest od devet suparnikovih. Paire je imao nešto više izravnih poena (63-59), ali presudio je puno veći broj pogrešaka francuskog tenisača (51-38), koje su bile češće u prvom dijelu meča.

Čilić će za plasman u osminu finala Australian Opena igrati protiv boljeg iz dvoboja 9. nositelja, Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Amerikanca Michaela Mmoha.

Bio je to Marinov 48. dvoboj u pet setova u karijeri i njegova 31. pobjeda, iako je početak dvoboja nudio potpunu drugačiju sliku. Naime, Čilić je vrlo brzo došao do vodstva 6:2, 5:2 i prilično nervoznog Pairea imao pod kontrolom. No, ispustio je prednost 'breaka' u drugom setu i izgubio ga u 'tie-breaku', što je Francuza vratilo u meč.

'Breakom' u osmom gemu trećeg seta Paire je došao do potpunog preokreta. No, Grand Slam pobjednik i bivši finalist Australian Opena nije paničario. Iskustvo igranja dugih mečeva je došlo do izražaja. Čilić je iskoristio Paireov pad u četvrtom setu i projurio do petog u kojem je kod 2:1 za Francuza spasio jedinu 'break-loptu' u toj dionici.

Kad je došao do 'tie-breaka' Marin je zablistao u punom sjaju i potpuno nadigrao suparnika za još jednu pobjedu u dramatičnim okolnostima.