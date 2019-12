Marcelo Brozović asistencijom poveo Inter do vrha Serie A nakon velikog kiksa Juventusa; Ante Rebić svoj Milan gledao s klupe

Nogometaši Intera iz Milana preuzeli su čelo ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući 2-1 (2-0) domaćoj pobjedi protiv SPAL-a u susretu 14. kola igranom u nedjelju.

Inter je do prednosti od 2-0 stigao golovima Lautara Martineza u prvom poluvremenu. Prvi pogodak Argentinac je postigao u 16. minuti nakon dubinskog proigravanja Marcela Brozovića, dok je na 2-0 povisio u 41. minuti. Gosti iz Ferrare smanjili su na 2-1 početkom nastavka kada je Valoti u 50. minuti svladao Handanoviča, no Inter je ipak uspio obraniti minimalnu prednost do kraja.