'Mali kauboji' jurišaju po svoje prvo svjetsko zlato; u finalu ih čeka dvoboj s Francuzima

Hrvatska rukometna U-21 reprezentacija je u polufinalu pobijedila Portugal 31:28 i danas će se boriti za naslov svjetskog prvaka protiv Francuske. Veliki finale na rasporedu je od 16.30 sati...

'Skidam kapu do poda ovim momcima. Ponosni smo i ja cijeli stožer na njih. Rekli smo im prije utakmice, želimo vidjeti osmijeh na vašim licima, želimo da uživate. Imali ste dugačak put do toga. Kako god ova dva dana završila vi ste napravili sjajnu stvar. Još ste te dvije utakmica juniori i onda ulazite u svijet odraslih', kazao je nakon plasmana u finale Svjetskog U-21 prvenstva izbornik hrvatske reprezentacije Davor Dominiković .

Nekad je Dominiković bio 'ministar obrane' naše reprezentacije, ujedno i osvajač najsjajnijih odličja u povijesti hrvatskog rukometa, jedan od naših najboljih rukometaša. Trenerski se gradio i u stožeru Line Červara, a sada je s juniorima stigao do borbe za svjetsko zlato.

'Ovi dečki su odrasli ljudi koji su pokazali i 'onu stvar' i glavu kada su neke okolnosti bile protiv nas. Trener Dinko Đanković me nagovarao i uzeo sam time out u desetoj minuti, iako je to bilo jako riskantno. I hvala mu na tom i mnogim drugim savjetima. Iščupali smo se. Mi smo u tim trenucima ovim igračima samo odškrinuli vrata, oni su trebali ući u prostoriju gdje je party. I zapravo su posljednjih deset minuta oni vodili sami sebe kroz utakmicu. To je velika, velika stvar'.

U finalu nas čekaju Francuzi. Od njih nikako ne možemo 'pobjeći', u bilo kojim dobnim kategorijama...

'Francuska? Vidio sam ih samo 16 minuta jer su igrali prije nas i 14 minuta protiv Danske. Nevjerojatno je da su IHF i domaćin tako složili kalendar da iz dvorane izađemo oko ponoći i već sutra u rano poslije podne igramo finale. Hvala im što na takav način brinu o zdravlju igrača', sarkastičan je bio Dominiković.

Utakmica za 3. mjesto između Egipta i Portugala igra se u 14 sati, a veliki finale Hrvatske i Francuske na rasporedu je u 16.30 sati.